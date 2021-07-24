Губернатор: Информирование жителей во время ремонта водопровода в Пскове было на низком уровне

Во время масштабного ремонта водопровода в Пскове на низком уровне были планирование, контроль, своевременное и качественное информирование граждан. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в еженедельном обращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

«Если бы коммуникация была продумана заранее и все были включены в работу в эти непростые выходные, со всеми проблемами справились бы гораздо быстрее и с наименьшим дискомфортом для людей», - подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание на то, что планово- предупредительный ремонт был абсолютно необходимым и без него с каждым днём повышались риски крупной техногенной аварии, последствия которой пришлось бы устранять неделями.

Глава региона отметил, что у Говодоканала Пскова была очень тяжёлая задача, над заменой наиболее уязвимых элементов работники трудились больше суток.

«Для понимания, – некоторые узлы не менялись с 60-х годов. Их доставали как артефакты археологических раскопок, поскольку их предельный срок эксплуатации закончился уже десятилетия назад. Замену таким нестандартным элементам зачастую изготавливали буквально на местах силами Горводоканала – такие детали просто нигде уже давно не выпускаются», - пояснил губернатор. По его словам, сложностей добавили удар молнии в насосную станцию, авария на магистральной линии, а также нерасторопность некоторых управляющих компаний.

Михаил Ведерников заявил, что завершить работы удалось только тяжёлым трудом сотрудников водоканала и теперь система водоснабжения Пскова является более надёжной.

В то же время он сказал, что работы вместо заявленных суток велись два дня, и это можно было спрогнозировать с самого начала, поскольку утром 17 июля слив системы занял на пять часов больше, чем планировалось.

В результате выговоры объявлены заместителю губернатора Василию Осипову, директору Горводоканала Константину Болотину и заместителю главы администрации города Елене Жгут, а замечание — председателю регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

«Дополнительно поручил проработать вопросы межведомственного взаимодействия, чтобы такая ситуация больше не повторилась», - заключил губернатор.