Из-за задержки в пуске воды выговоры объявлены директору водоканала, замглавы администрации Пскова и вице-губернатору

По итогам проверки, проведённой по факту задержки запуска водоснабжения в Пскове 18 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил выговор своему заместителю Василию Осипову и замечание — председателю регионального Комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову. Глава администрации Пскова Александр Братчиков сделал выговор директору Горводоканала Константину Болотину и своему заместителю Елена Жгут, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.



С 0:00 17 июля в Пскове было полностью остановлено водоснабжение в связи с необходимостью ремонта и замены оборудования. Воду планировалось начать подавать с 0:00 18 июля, однако, из-за аварий этот процесс затянулся, водоснабжение было восстановлено в некоторых домах только к вечеру воскресенья. По факту случившегося были назначены служебные проверки, итоги которых подвели на совещании у губернатора 23 июля.



Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 23 июля, провел рабочее совещание по итогам служебных проверок, которые были проведены по его поручению после нарушения графика планового отключения водоснабжения в Пскове. Михаил Ведерников обратил особое внимание на необходимость информирования граждан. Он напомнил, что после удара молнии в насосную станцию дал поручение ответственным лицам наладить адекватное информирование граждан, поскольку жителей, оставшихся на несколько часов без воды, никто не уведомил о случившемся. Когда начались ремонтные работы, заметил губернатор, уже к утру первого дня было ясно, что в обозначенный срок наладить водоснабжение не получится, поскольку только сброс воды из системы занят пять часов, что больше запланированного времени. «И на этом этапе все ответственные структуры должны были проинформировать граждан и начать подготовку к более длительному отсутствию воды», — заявил Михаил Ведерников и добавил, что этого не сделали ни Горводоканал, ни ответственные сотрудники администраций Пскова и области.

Сам губернатор находился на постоянной связи с директором Горводоканала и обработал более тысячи поступивших к нему обращений. По словам главы региона, в том, что вода появилась днем следующего дня после отключения, есть вина и управляющий кампаний, поскольку некоторые из них начали запускать воду в домовые системы только утром. Губернатор заявил, что такие вещи необходимо предвидеть и проводить работу с управляющими кампаниями. «Финал всей этой эпопеи, к счастью, обошелся без трагических событий. Главной цели город достиг, наиболее уязвимые точки системы заменены, она стабильно функционирует», - сказал губернатор. При этом он отметил труд рабочих Горводоканала. «Еще раз хочу сказать слова благодарности рядовым работникам водоканала, которые по 20–30 часов оставались на смене, справлялись с целым рядом нетривиальных задач», — отметил Михаил Ведерников и поручил предоставить списки работников, задействованных в ремонтных работах для их премирования. Он также заявил, что из всего случившегося необходимо сделать выводы, чтобы жители города не оказывались в подобной ситуации, для этого нужно проводить полноценное планирование, налаживать межведомственное сотрудничество. «Если бы мы все были на связи, если бы мы все подумали наперед, то справились бы с этой ситуацией гораздо быстрее и с наименьшими потерями. Хочу всем сказать, что от культуры замалчивания мы будем избавляться всеми доступными методами», — предупредил Михаил Ведерников.