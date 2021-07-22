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Общество

Зеленой «Мазде»-амфибии запретили кататься по реке в Пскове

22 июля 2021 года, 13:06

Зеленой «Мазде»-амфибии запретили кататься по реке в Пскове. Об этом сообщил владелец автомобиля Илья Герасимов на своей странице во «ВКонтакте».

Зеленой «Мазде»-амфибии запретили кататься по реке в Пскове

«Плыву себе по реке тихим ходом вдоль берега, никого не трогаю, и тут подлетает катер ГИМС. Передали послание от главного — долго думали, совещались и вынесли запрет кататься по реке. Несмотря на то, что автомобиль оснащен всеми средствами спасения, имеет корпус, который невозможно утопить, даже если открыть все двери», - рассказал Илья Герасимов.

Он отметил, что на эту машину у него было много планов. В частности, автовладелец собирался совместно с музеем армии и флота форсировать реку в День города. Это мероприятие призвано почтить память воинов, павших при освобождении Пскова.

В планах у Ильи Герасимова было создание патриотического детско-юношеского кружка для приобщения молодежи к технике. Кроме того, он уверен, что мог бы способствовать развитию туризма.  

«Я не занимался бизнесом, не брал денег. Мой проект был настроен на радость, на счастье, улыбки детей. Чтобы люди увидели что-то необычное и поверили в невозможное», - заключил пскович.

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