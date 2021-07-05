Пскович превратил автомобиль в лодку

Житель Пскова Илья Герасимов превратил свой автомобиль «Мазда» в лодку и вышел на ней в акваторию реки Великой, пишет Псковское агентство информации. Мужчина рассказал, на модернизацию машины ушло всего несколько зимних месяцев и порядка 10 тысяч рублей.

В амфибию пскович решил превратить автомобиль Mazda 323 Forte 1998 года выпуска, на котором он ездил четыре года. Чтобы сделать плавсредство герметичным, он использовал монтажную пену — понадобилось 20 литровых баллонов. Для того, чтобы машина держалась на воде, в нише, где была коробка передач, закреплены 30-литровые пластиковые кеги, которые играют роль поплавков. Также машина прошла обработку от коррозии и царапин и получила лодочный мотор в 2,5 лошадиные силы.