Возможность привлечения на строительство социального городка под Псковом дополнительных рабочих обсудили на совещании

Возможность привлечения на строительство социального городка в деревне Борисовичи Псковского района дополнительных рабочих обсудили на совещании, которое провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник 19 июля, сообщает пресс-служба администрации региона.

Вице-губернатор Василий Осипов проинформировал о готовности 7 субподрядных организаций провести переговоры с застройщиком в самое ближайшее время. Дополнительные бригады продолжают искать, информация о привлечении работников размещена в региональном Центре занятости населения.

Также в работе на объекте планируют задействовать стройотряды, которые будут заняты на направлениях, не требующих особой подготовки.

«Упор все-таки надо делать на субподрядчиков с квалифицированными работниками, с пониманием объемов и задач на объекте», — отметил Михаил Ведерников и подчеркнул важность своевременной оплаты труда. Губернатор поручил предоставить информацию о готовности ввода на объект бригад субподрядных организаций с подробным планом предполагаемых работ.