В «Газпром межрегионгаз Псков» поступило около 180 заявок от жителей Псковской области на подключение к газу в рамках реализации послания президента РФ Федеральному Собранию по вопросу обеспечения до 2023 года бесплатной догазификацией домовладений региона. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, этот вопрос обсуждался на заседании регионального штаба по газификации под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова 19 июля.

Как отметили в «Газпром межрегионгаз Псков», 140 заявок уже в работе. Обращения принимаются как в представительствах компании, так и на ее официальном сайте. Кроме того, прорабатываются вопросы увеличения количества площадок для оказания услуг приема заявлений от граждан.

По словам председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елены Пилипенко, в регионе проведена инвентаризация объектов, нуждающихся в подключении к имеющемуся газопроводу. Общее количество негазифицированных домовладений, находящихся на расстоянии до 200 метров от внутрипоселковых газопроводов, составляет около 16,5 тыс штук. Общее количество негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах составляет более 27,5 тыс штук. На их подключение требуется более 8 млрд рублей.