Ряд поручений по развитию мемориального комплекса «Линия Сталина» анонсировал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал ряд поручений по развитию мемориального комплекса «Линия Сталина» регионального Военно-исторического музея-заповедника, расположенного в Островском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона отметил, что необходимо привести в порядок дороги к музею, расширить зуну парковки, соорудить площадку для авиаэкспонатов и организовать входнй комплекс.

По словам председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, некоторые вопросы возможно решить в рамках региональных и государственных программ или участия в конкурсе президентских грантов.

Напомним, Михаил Ведерников посетил мемориальный комплекс 22 июня, в День памяти и скорби. Губернатор почтил память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, и осмотрел музей.