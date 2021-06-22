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Общество

Ряд поручений по развитию мемориального комплекса «Линия Сталина» анонсировал Михаил Ведерников

22 июня 2021 года, 15:19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников анонсировал ряд поручений по развитию мемориального комплекса «Линия Сталина» регионального Военно-исторического музея-заповедника, расположенного в Островском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ряд поручений по развитию мемориального комплекса «Линия Сталина» анонсировал Михаил Ведерников

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона отметил, что необходимо привести в порядок дороги к музею, расширить зуну парковки, соорудить площадку для авиаэкспонатов и организовать входнй комплекс.

По словам председателя комитета по культуре Псковской области Ольги Тимофеевой, некоторые вопросы возможно решить в рамках региональных и государственных программ или участия в конкурсе президентских грантов.

Напомним, Михаил Ведерников посетил мемориальный комплекс 22 июня, в День памяти и скорби. Губернатор почтил память бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны, и осмотрел музей. 

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