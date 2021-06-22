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Общество

Михаил Ведерников почтил память павших в Великой Отечественной войне

22 июня 2021 года, 15:05

22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил мемориальный комплекс «Линия Сталина» регионального Военно-исторического музея-заповедника, расположенного в Островском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников почтил память павших в Великой Отечественной войне

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников почтил память павших в Великой Отечественной войне

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Глава региона вместе с председателем Псковского областного собрания депутатов Александром Котовым возложили цветы к монументу, установленному в честь воинов Советской Армии, и почтили память павших в Великой Отечественной войне.

В торжественной церемонии участвовали представители администрации района, Военно-исторического музея-заповедника, участники поискового объединения «След Пантеры», военнослужащие и другие официальные лица.

После торжественной части Михаил Ведерников ознакомился с экспозицией, осмотрел военный дот и принял участие в открытии новой музейной площадки. В музее представлены военная техника и машины послевоенного периода, вооружение и его фрагменты. Также среди экспонатов есть личные предметы погибших бойцов, обнаруженные поисковыми экспедициями, предметы обихода из близлежащих деревень.

Михаил Ведерников почтил память павших в Великой Отечественной войне

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Экскурсию главе региона провел директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук. Он также презентовал книгу «Островское направление. Июнь 1941 года», в которй представлены фронтовые документы о боях на территории современного Островского района в июне—июле 1941 года, фотографии бойцов, воспоминания участников и очевидцев событий начала войны. Материалы собраны из рассекреченных архивных фондов, фондов военно-исторического музея-заповедника, личных архивов островичей. 

Всего издано 90 экземпляров книги. Две книги директор музея передал администрацию региона и Псковское областное Собрание депутатов.

В качестве ответного жеста Михаил Ведерников вручил директору музея книгу «Без срока давности». Кроме того, глава региона выразил готовность помочь в издании дополнительных экземпляров «Островского направления. Июнь 1941 года», но уже в твердом переплете. Он отметил, что эта книга обязательно должна появиться на полках городских и школьных библиотек.

Михаил Ведерников почтил память павших в Великой Отечественной войне

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников почтил память павших в Великой Отечественной войне

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников поблагодарил руководство и сотрудников музея за восстановление предметов истории и сохранение памяти о военных годах. «Большая работа проведена», — отметил он и предложил добавить в экспозиции интерактивный сегмент.

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