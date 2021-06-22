Михаил Ведерников почтил память павших в Великой Отечественной войне

После торжественной части Михаил Ведерников ознакомился с экспозицией, осмотрел военный дот и принял участие в открытии новой музейной площадки. В музее представлены военная техника и машины послевоенного периода, вооружение и его фрагменты. Также среди экспонатов есть личные предметы погибших бойцов, обнаруженные поисковыми экспедициями, предметы обихода из близлежащих деревень.

В торжественной церемонии участвовали представители администрации района, Военно-исторического музея-заповедника, участники поискового объединения «След Пантеры», военнослужащие и другие официальные лица.

Глава региона вместе с председателем Псковского областного собрания депутатов Александром Котовым возложили цветы к монументу, установленному в честь воинов Советской Армии, и почтили память павших в Великой Отечественной войне.

Экскурсию главе региона провел директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук. Он также презентовал книгу «Островское направление. Июнь 1941 года», в которй представлены фронтовые документы о боях на территории современного Островского района в июне—июле 1941 года, фотографии бойцов, воспоминания участников и очевидцев событий начала войны. Материалы собраны из рассекреченных архивных фондов, фондов военно-исторического музея-заповедника, личных архивов островичей.

Всего издано 90 экземпляров книги. Две книги директор музея передал администрацию региона и Псковское областное Собрание депутатов.

В качестве ответного жеста Михаил Ведерников вручил директору музея книгу «Без срока давности». Кроме того, глава региона выразил готовность помочь в издании дополнительных экземпляров «Островского направления. Июнь 1941 года», но уже в твердом переплете. Он отметил, что эта книга обязательно должна появиться на полках городских и школьных библиотек.