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Общество

Подведены итоги отборочного тура детских инклюзивных творческих игр

16 июня 2021 года, 22:57

Подведены итоги отборочного тура Первых Международных детских инклюзивных творческих игр. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в них приняли участие дети с инвалидностью, взрослые с ментальными нарушениями до 27 лет и инклюзивные детские коллективы Пскова, Великих Лук, Дедович и Дедовичского района.

Члены жюри рассмотрели 25 конкурсных заявок . Работы были представлены в разных номинациях: музыкальное искусство, изобразительное искусство, театральное искусство; художественное слово; жестовая песня и хореографическое искусство.

Жюри вынесло решение о присвоении призовых мест в номинации «Жестовое пение» Алексею Петрову, Анастасии Гавроновойи Анастасии Купчик. Остальные участники игр отмечены дипломами и благодарностями.

Комитет по культуре Псковской области направил заявки победителей отборочного тура для участия в финальном этапе Первых Международных детских инклюзивных творческих игр, который пройдет в Хабаровске с 12 по 19 августа.


СПРАВКА

Международные детские инклюзивные творческие игры — это состязания в области высших достижений в культуре и искусстве с участием детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью и инклюзивных творческих коллективов среди представителей Псковской области

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