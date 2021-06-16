Подведены итоги отборочного тура детских инклюзивных творческих игр

Подведены итоги отборочного тура Первых Международных детских инклюзивных творческих игр. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, в них приняли участие дети с инвалидностью, взрослые с ментальными нарушениями до 27 лет и инклюзивные детские коллективы Пскова, Великих Лук, Дедович и Дедовичского района.

Члены жюри рассмотрели 25 конкурсных заявок . Работы были представлены в разных номинациях: музыкальное искусство, изобразительное искусство, театральное искусство; художественное слово; жестовая песня и хореографическое искусство.

Жюри вынесло решение о присвоении призовых мест в номинации «Жестовое пение» Алексею Петрову, Анастасии Гавроновойи Анастасии Купчик. Остальные участники игр отмечены дипломами и благодарностями.

Комитет по культуре Псковской области направил заявки победителей отборочного тура для участия в финальном этапе Первых Международных детских инклюзивных творческих игр, который пройдет в Хабаровске с 12 по 19 августа.



