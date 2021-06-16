Александр Нестерук: Вода в реке Великой неудовлетворительного качества

«Вода в Великой неудовлетворительного качества. Мы дали предписание администрации города, чтобы она выставила аншлаги, что купание запрещено», - отметил главный санитарный врач региона.

Вода в реке Великой в Пскове не соответствует гигиеническим нормам по бактериальному загрязнению, сообщил «Псковской правде» руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Нестерук.

По его словам, в районе городского пляжа в Пскове специалисты Роспотребнадзора обнаружили колифагов - вирусов, свидетельствующих о бактериальном загрязнении воды.

«Песок мы тоже исследовали. Пляж хороший – лежать там можно. Но в воду лезть, к сожалению, не смотря на предстоящую в ближайшее время жару, опасно и нежелательно», - подчеркнул Александр Нестерук.

Главный санитарный врач региона рекомендует псковичам купаться в Чудском и Гороховом озерах, в озере Большой Иван, в районах детских лагерей. «Там везде вода хорошая», - заверил он.

Ранее начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова сообщила, что температура воды в Пскове достигла комфортных значений и псковичи могут открывать купальный сезон. В ближайшие две недели в регион и вовсе придет южная погода, а вода может прогреться до 25 градусов.