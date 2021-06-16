Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество

Температура воды в Пскове достигла комфортных значений

16 июня 2021 года, 11:49

Температура воды в Пскове достигла комфортных значений, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

Температура воды в Пскове достигла комфортных значений

«Сейчас в Пскове температура воды 22 градуса, - отметила Тала Нещадимова. - В Раскопельском заливе уже температура хорошая, можно купаться».

В ближайшие две недели жителям Псковской области обещают южную погоду, поэтому температура может подняться до 25 градусов тепла. 

Так, температура воздуха будет от 23 до 25 градусов тепла, с повышением до 30 градусов в отдельные дни. «Для июня такие температуры — это выше нормы», - отметила Тала Нещадимова и добавила, что псковичи могут открывать купальный сезон. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Островок безопасности на площади Ленина в Пскове не помешает парадам
Редактор «Псковской правды» стал номинантом премии «Эксперт года - 2021»
Восемь псковских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ
Скорая помощь фиксирует рост заболеваемости пневмонией в Псковской области на 6-7%
Псковские археологи рассказали, где чаще всего находят золото
Число жертв COVID-19 в Псковской области достигло 440
20% ковидных коек свободны в Псковской области
В Псковской области рассматривается вопрос обязательной вакцинации от коронавируса
Марина Гаращенко рассказала, как действовать при появлении «побочек» от антикоронавирусной вакцины

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:44 16.06.2021

Необходимо разрешение губернатора на открытие купального сезона.

Проблема на кончике пальца

Общество / Здоровье
9 июня 12:20

Проблема на кончике пальца

Как предотвратить врастание ногтей?
Близок локоть...

Общество / Здоровье
8 июня 16:12

Близок локоть...

Почему темнеет и сохнет кожа на локтях?
Горячий фронт

Общество
4 июня 14:54

Горячий фронт

Куда податься псковским туристам в условиях закрытых границ и бешеных цен?