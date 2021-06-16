Температура воды в Пскове достигла комфортных значений, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на начальника Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«Сейчас в Пскове температура воды 22 градуса, - отметила Тала Нещадимова. - В Раскопельском заливе уже температура хорошая, можно купаться».

В ближайшие две недели жителям Псковской области обещают южную погоду, поэтому температура может подняться до 25 градусов тепла.

Так, температура воздуха будет от 23 до 25 градусов тепла, с повышением до 30 градусов в отдельные дни. «Для июня такие температуры — это выше нормы», - отметила Тала Нещадимова и добавила, что псковичи могут открывать купальный сезон.