Президент, врач и мастер спорта: псковские отличники рассказали Михаилу Ведерникову о профессиях мечты

1 июня в администрации Псковской области состоялось чаепитие губернатора Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник», сообщает организатор акции «Комсомольская правда в Пскове».

В ходе чаепития глава региона расспрашивал школьников о занятиях в свободное время, о профессиях мечты. «У отличников оказались очень высокие цели на жизнь», - говорится в сообщении.

Так, некоторые мечтают связать жизнь с медициной, другие стать губернатором или президентом. Кто-то из ребят видит себя в спорте.

Подробнее о планах псковских отличников читайте на сайте «Комсомольской правды».