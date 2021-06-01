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Общество

Президент, врач и мастер спорта: псковские отличники рассказали Михаилу Ведерникову о профессиях мечты

1 июня 2021 года, 20:47

1 июня в администрации Псковской области состоялось чаепитие губернатора Михаила Ведерникова с победителями акции «Губернаторский дневник», сообщает организатор акции «Комсомольская правда в Пскове».

Президент, врач и мастер спорта: псковские отличники рассказали Михаилу Ведерникову о профессиях мечты

Фото Ольги Чернышевой

В ходе чаепития глава региона расспрашивал школьников о занятиях в свободное время, о профессиях мечты. «У отличников оказались очень высокие цели на жизнь», - говорится в сообщении.

Так, некоторые мечтают связать жизнь с медициной, другие стать губернатором или президентом. Кто-то из ребят видит себя в спорте. 

Подробнее о планах псковских отличников читайте на сайте «Комсомольской правды».

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