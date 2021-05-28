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Общество

Главный российский Дед Мороз приедет в Псков 7 июня

28 мая 2021 года, 11:01

Главный российский Дед Мороз приедет в Псков 7 июня. Об этом корреспонденту «Псковской правды» сообщила начальник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения Псковской городской Думы Татьяна Пустошкина.

Главный российский Дед Мороз приедет в Псков 7 июня
Дед Мороз в Порхове
Фото газеты «Порховский вестник»

Она отметила, что программа визита Деда Мороза пока прорабатывается. Предварительно, он пробудет в Пскове до середины дня 9 июня.

Одна из целей приезда главного зимнего волшебника страны в Псков — официальная передача приглашения властям города на Русские Ганзейские дни в Великий Устюг. Ещё одна задача Деда Мороза — продвижение туристического потенциала Русских Ганзейских городов. В этой связи он познакомиться с достопримечательностями Пскова, посетит точки общественного питания и объекты размещения. «Дед Мороз будет в своём блоге в социальных сетях рассказывать, где отдохнуть, где поесть и что посмотреть», - отметила Татьяна Пустошкина.

20 апреля Дед Мороз уже посещал город Порхов. Там он провёл несколько встреч, пообщался с жителями, осмотреть достопримечательности и также вручил приглашение на Русские Ганзейские дни, которые состоятся в Великом Устюге 23-25 июля.  

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