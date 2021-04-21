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Общество

Дед Мороз получил в Порхове первый экспонат для своего музея Ганзы

21 апреля 2021 года, 17:43

Жители Порхова подарили российскому Деду Морозу первый экспонат в музей Ганзы – плетёный Ганзейский кораблик. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Дед Мороз получил в Порхове первый экспонат для своего музея Ганзы

Фото газеты «Порховский вестник»

Дед Мороз приехал в Порхов 20 апреля и пробудет до 22 апреля. Он уже посетил Дом культуры, поздравил сотрудников районной и городской администрации с Днем местного самоуправления, а также принял участие в круглом столе.

Там Дед Мороз предложил наладить тесное сотрудничество между Порховом и Великим Устюгом. В частности, он обещал привезти в Порхов свой «Театр Деда Мороза» с выступлениями.

В ходе визита Дед Мороз побывал в музее Ганзы, районной библиотеке и краеведческом музее.  «Только вместе сохраняя прошлое мы создаём будущее», - отметил он на встрече с руководством муниципалитета.

Дед Мороз получил в Порхове первый экспонат для своего музея Ганзы

Фото газеты «Порховский вестник»

 Дед Мороз вручил главе администрации городского поселения «Порхов» приглашение на очередные Русские ганзейские дни, которые пройдут 23-25 июля в Великом Устюге. 

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