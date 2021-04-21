Дед Мороз получил в Порхове первый экспонат для своего музея Ганзы

Жители Порхова подарили российскому Деду Морозу первый экспонат в музей Ганзы – плетёный Ганзейский кораблик. Об этом сообщает газета «Порховский вестник».

Дед Мороз приехал в Порхов 20 апреля и пробудет до 22 апреля. Он уже посетил Дом культуры, поздравил сотрудников районной и городской администрации с Днем местного самоуправления, а также принял участие в круглом столе.

Там Дед Мороз предложил наладить тесное сотрудничество между Порховом и Великим Устюгом. В частности, он обещал привезти в Порхов свой «Театр Деда Мороза» с выступлениями.

В ходе визита Дед Мороз побывал в музее Ганзы, районной библиотеке и краеведческом музее. «Только вместе сохраняя прошлое мы создаём будущее», - отметил он на встрече с руководством муниципалитета.