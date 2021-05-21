Продолжается подписка на «Псковскую правду» - официальное издание Псковской области

Оформить подписку можно в почтовых отделениях и на сайте почты России . Подписной индекс газеты — П3691. Стоимость подписки на полгода с доставкой составит 2 тыс. 128 рублей 68 копеек.

Также можно оформить подписку ОАО «Роспечать» по адресу: Псков, улица Металлистов, д. 18 (2 этаж). Цена в этом случае за полгода составит 2 тыс. 100 рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-964-316-62-83 (Людмила).

Ещё один вариант — подписка в редакции газеты «Псковская правда» (Псков, улица Ленина, д. 6а). Для оформления документов нужно обратиться по электронной почте am@media-60.ru или позвонить по телефону +7-921-113-40-60. При оформлении подписки в редакции газеты стоимость составит 1 тыс. 500 рублей.