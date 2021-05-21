Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Продолжается подписка на «Псковскую правду» - официальное издание Псковской области

21 мая 2021 года, 13:23

Продолжается подписка на официальное издание Псковской области — газету «Псковская правда».

Оформить подписку можно в почтовых отделениях и на сайте почты России. Подписной индекс газеты — П3691. Стоимость подписки на полгода с доставкой составит 2 тыс. 128 рублей 68 копеек.

Продолжается подписка на «Псковскую правду» - официальное издание Псковской области

Также можно оформить подписку ОАО «Роспечать» по адресу: Псков, улица Металлистов, д. 18 (2 этаж). Цена в этом случае за полгода составит 2 тыс. 100 рублей. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-964-316-62-83 (Людмила).

Ещё один вариант — подписка в редакции газеты «Псковская правда» (Псков, улица Ленина, д. 6а). Для оформления документов нужно обратиться по электронной почте am@media-60.ru или позвонить по телефону +7-921-113-40-60. При оформлении подписки в редакции газеты стоимость составит 1 тыс. 500 рублей.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Склад оружия обнаружили полицейские в собачьем вольере в Островском районе
Дней пушкинской поэзии на поляне в Михайловском в этом году не будет
Три смерти от коронавируса добавились в Псковской области
Останки, найденные на улице Гремячей в Пскове, были захоронены не менее 38 лет назад
Новое оборудование для занятий хоккеем поступило в великолукскую школу «Экспресс»
Муж принял роды у жены по пути в псковский роддом
38 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Псковской области
Более 54 тысяч жителей Псковской области начали вакцинацию от коронавируса
ФСБ рассекретила имена эстонских карателей, уничтожавших мирных жителей Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Полусухой закон

Общество
20 мая 13:04

Полусухой закон

Где запретят продажу алкоголя в дни последних звонков?
На три буквы

Общество
18 мая 17:52

На три буквы

В псковских НКО любой может найти применение себе и помочь другим
Странный зуд

Общество / Здоровье
17 мая 12:28

Странный зуд

Почему по ночам стали зудеть ладони?