Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым

20 мая 2021 года, 17:51

Образование, ЖКХ, строительство, дорожный ремонт, социальную защиту и здравоохранение Псковской области обсудили представители фракций Псковского областного Собрания депутатов с губернатором Михаилом Ведерниковым 20 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что прошлый год стал испытанием для региональной команды. «Могу объективно сказать, что в случае с Псковской областью исполнительная и законодательная власть выступили единым фронтом, достойно и профессионально справлялись со всеми вызовами», — сказал глава региона и подчеркнул, что общими усилиями удалось избежать наиболее негативного сценария развития событий.

При этом большинство социально-экономических показателей региона сохранили положительную динамику, отметил губернатор. «Кроме того, на фоне снижения объема инвестиций в основной капитал на уровне округа и в среднем по стране, в Псковской области обеспечен рост — 107,9%», — подчеркнул он.

Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Комментирую ситуацию с рынком труда в Псковской области, глава региона обратил внимание, что легально работающие организации пострадали от пандемии меньше из-за комплексных мер поддержки.

«Безусловно, мы должны сделать все возможное, чтобы права каждого работающего были защищены, а недобросовестных работодателей было как можно меньше. Нам серьезно придется поработать. Для этого у нас действует межведомственная рабочая группа. Возглавляю ее лично. Она будет работать до тех пор, пока мы не стабилизируем ситуацию и, как минимум, не вернем число занятых к показателям 2019 года», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В целом, региону удалось сохранить экономику и даже запустить несколько долгосрочных проектов в различных сферах, заключил глава региона.

Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в свою очередь подчеркнул, что работа региональной администрации в 2020 году заслуживает высокой оценки. «Хочу поблагодарить за конструктивное взаимодействие с областным Собранием депутатов, органы исполнительной власти ответственно подходят к проработке наших вопросов. У нас получается хорошая, командная работа», — сказал Александр Котов.

Далее представители парламентских фракций смогли задать главе региона свои вопросы. В частности, парламентарии фракций «Единая Россия» и КПРФ спросили о реализации регионального проекта «Чистая вода» и напомнили о необходимости реконструкции очистных сооружений в Дно.

Глава региона ответил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшей перспективе, однако пока администрация реализует крупный проект в Порхове — на реконструкцию очистных сооружений там направлено более 190 млн рублей.

Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также депутаты, входящие во фракцию «ЛДПР», поинтересовались обеспечением пожарной безопасности в лесах. Михаил Ведерников заявил, что все меры приняты: воздушное патрулирование охватывает более 90% лесного фонда, а у лесопожарного центра обновляется материально-техническая база.

Депутатам фракции «Яблоко» Михаил Ведерников рассказал, модернизации первичного звена здравоохранения и перестройке работы службы скорой медицинской помощи. По его словам, на ремонт медучреждений и закупку нового оборудования будет выделяться по 500 млн рублей каждый год.

Об эффективности программ «Земский учитель» и «Земский доктор» расспросил представитель фракции «Справедливая Россия». Губернатор ему ответил, что мера поддержки для учителей оказалась востребованной — было подано более 150 заявок. Более того, руководство региона обратилось в Правительство РФ за увеличением квоты, чтобы обеспечить школы специалистами.

В рамках программы «Земский фельдшер» необходимо прорабатывать дополнительные региональные меры поддержки, в том числе предоставлять служебное жилье.

По итогам совещания Михаил Ведерников дал ряд поручений вице-губернаторам и руководителям профильных региональных комитетов.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Павел Сорин: В Пскове есть всё, чтобы достичь высот в гребле
Псковский гребец об участии в Олимпиаде: Мы должны быть идеальны, никаких поблажек уже не будет
Мировой бестселлер о Китае: третий том книги главы КНР Си Цзиньпина доступен российскому читателю
Псковичка рассказала, как автошколы обманывают учеников
Псковская область вошла в пилотный проект социальной газификации
В районах Псковской области устраняют последствия ураганного ветра
10 млн рублей выделено Псковской области на борьбу с борщевиком в этом году
Псковский и Печорский районы лидируют по темпам посевной кампании
Еще пять псковичей скончались от COVID-19

Комментарии

Авторизация
No comments
Хождение по кругу

Политика
21 апреля 21:28

Хождение по кругу

Очередная акция оппозиции в Пскове закончилась «политическим хороводом»
Послание на завтра

Политика / Власть
21 апреля 19:58

Послание на завтра

Какие инициативы президента в первую очередь скажутся на Псковской области?
Медиадень

Политика
14 апреля 17:01

Медиадень

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковских журналистов