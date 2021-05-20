Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым

Образование, ЖКХ, строительство, дорожный ремонт, социальную защиту и здравоохранение Псковской области обсудили представители фракций Псковского областного Собрания депутатов с губернатором Михаилом Ведерниковым 20 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников отметил, что прошлый год стал испытанием для региональной команды. «Могу объективно сказать, что в случае с Псковской областью исполнительная и законодательная власть выступили единым фронтом, достойно и профессионально справлялись со всеми вызовами», — сказал глава региона и подчеркнул, что общими усилиями удалось избежать наиболее негативного сценария развития событий.
При этом большинство социально-экономических показателей региона сохранили положительную динамику, отметил губернатор. «Кроме того, на фоне снижения объема инвестиций в основной капитал на уровне округа и в среднем по стране, в Псковской области обеспечен рост — 107,9%», — подчеркнул он.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Комментирую ситуацию с рынком труда в Псковской области, глава региона обратил внимание, что легально работающие организации пострадали от пандемии меньше из-за комплексных мер поддержки.
«Безусловно, мы должны сделать все возможное, чтобы права каждого работающего были защищены, а недобросовестных работодателей было как можно меньше. Нам серьезно придется поработать. Для этого у нас действует межведомственная рабочая группа. Возглавляю ее лично. Она будет работать до тех пор, пока мы не стабилизируем ситуацию и, как минимум, не вернем число занятых к показателям 2019 года», — подчеркнул Михаил Ведерников.
В целом, региону удалось сохранить экономику и даже запустить несколько долгосрочных проектов в различных сферах, заключил глава региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в свою очередь подчеркнул, что работа региональной администрации в 2020 году заслуживает высокой оценки. «Хочу поблагодарить за конструктивное взаимодействие с областным Собранием депутатов, органы исполнительной власти ответственно подходят к проработке наших вопросов. У нас получается хорошая, командная работа», — сказал Александр Котов.
Далее представители парламентских фракций смогли задать главе региона свои вопросы. В частности, парламентарии фракций «Единая Россия» и КПРФ спросили о реализации регионального проекта «Чистая вода» и напомнили о необходимости реконструкции очистных сооружений в Дно.
Глава региона ответил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшей перспективе, однако пока администрация реализует крупный проект в Порхове — на реконструкцию очистных сооружений там направлено более 190 млн рублей.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Также депутаты, входящие во фракцию «ЛДПР», поинтересовались обеспечением пожарной безопасности в лесах. Михаил Ведерников заявил, что все меры приняты: воздушное патрулирование охватывает более 90% лесного фонда, а у лесопожарного центра обновляется материально-техническая база.
Депутатам фракции «Яблоко» Михаил Ведерников рассказал, модернизации первичного звена здравоохранения и перестройке работы службы скорой медицинской помощи. По его словам, на ремонт медучреждений и закупку нового оборудования будет выделяться по 500 млн рублей каждый год.
Об эффективности программ «Земский учитель» и «Земский доктор» расспросил представитель фракции «Справедливая Россия». Губернатор ему ответил, что мера поддержки для учителей оказалась востребованной — было подано более 150 заявок. Более того, руководство региона обратилось в Правительство РФ за увеличением квоты, чтобы обеспечить школы специалистами.
В рамках программы «Земский фельдшер» необходимо прорабатывать дополнительные региональные меры поддержки, в том числе предоставлять служебное жилье.
По итогам совещания Михаил Ведерников дал ряд поручений вице-губернаторам и руководителям профильных региональных комитетов.