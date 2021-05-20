Образование, ЖКХ, строительство и здравоохранение обсудили депутаты ПОС с Михаилом Ведерниковым

Образование, ЖКХ, строительство, дорожный ремонт, социальную защиту и здравоохранение Псковской области обсудили представители фракций Псковского областного Собрания депутатов с губернатором Михаилом Ведерниковым 20 мая, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что прошлый год стал испытанием для региональной команды. «Могу объективно сказать, что в случае с Псковской областью исполнительная и законодательная власть выступили единым фронтом, достойно и профессионально справлялись со всеми вызовами», — сказал глава региона и подчеркнул, что общими усилиями удалось избежать наиболее негативного сценария развития событий. При этом большинство социально-экономических показателей региона сохранили положительную динамику, отметил губернатор. «Кроме того, на фоне снижения объема инвестиций в основной капитал на уровне округа и в среднем по стране, в Псковской области обеспечен рост — 107,9%», — подчеркнул он.

Комментирую ситуацию с рынком труда в Псковской области, глава региона обратил внимание, что легально работающие организации пострадали от пандемии меньше из-за комплексных мер поддержки. «Безусловно, мы должны сделать все возможное, чтобы права каждого работающего были защищены, а недобросовестных работодателей было как можно меньше. Нам серьезно придется поработать. Для этого у нас действует межведомственная рабочая группа. Возглавляю ее лично. Она будет работать до тех пор, пока мы не стабилизируем ситуацию и, как минимум, не вернем число занятых к показателям 2019 года», — подчеркнул Михаил Ведерников. В целом, региону удалось сохранить экономику и даже запустить несколько долгосрочных проектов в различных сферах, заключил глава региона.

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в свою очередь подчеркнул, что работа региональной администрации в 2020 году заслуживает высокой оценки. «Хочу поблагодарить за конструктивное взаимодействие с областным Собранием депутатов, органы исполнительной власти ответственно подходят к проработке наших вопросов. У нас получается хорошая, командная работа», — сказал Александр Котов. Далее представители парламентских фракций смогли задать главе региона свои вопросы. В частности, парламентарии фракций «Единая Россия» и КПРФ спросили о реализации регионального проекта «Чистая вода» и напомнили о необходимости реконструкции очистных сооружений в Дно. Глава региона ответил, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшей перспективе, однако пока администрация реализует крупный проект в Порхове — на реконструкцию очистных сооружений там направлено более 190 млн рублей.