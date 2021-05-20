Псковская область вошла в пилотный проект социальной газификации

В настоящее время, по данным администрации Псковской области, из 26 муниципальных образований региона газифицированы 15. Уровень газификации Псковской области составляет около 53%, из них в городах и поселках городского типа – 75%, в сельской местности – 15%.

Псковская область вошла в число 15 регионов России, где реализуют пилотный проект социальной газификации, подразумевающий бесплатное подведение газа до границы участка. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник в Минэнерго.

Ранее предполагалось, что в проекте примут участие четыре региона: Московская, Челябинская, Курганская и Тюменская области. Однако теперь в него войдут Псковская, Амурская, Архангельская, Иркутская, Мурманская области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан.

Первый этап программы газификации регионов будет реализован в 2021-2022 годах. В целом программа социальной газификации рассчитана на срок до 2030 года. В ее рамках предполагается освободить россиян от необходимости платить за подвод трубы к участку. Эта программу будет профинансирована за счет средств единого оператора газификации.

Напомним, что о необходимости обеспечить бесплатное доведение газа до земельных участков граждан в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин. «Поддерживаю здесь инициативу «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны», - заявил глава государства.

Предполагается, что поправки о бесплатном подключении населения к газу примут до конца весенней сессии Госдумы РФ. Они уже внесены на рассмотрение нижней палаты российского парламента.