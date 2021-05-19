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Общество

Из-за грозы псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

19 мая 2021 года, 10:06

Из-за прогнозируемой грозы энергетики Псковской области работают в режиме повышенной готовности, сообщили «Псковской правде» в региональном филиале «Россети Северо-Запад». 

Для борьбы с последствиями непогоды готовы 110 аварийных бригад и 149 единиц техники. В случае необходимости резервное энергоснабжение для социально значимых объектов обеспечат 52 дизельных генератора общей мощностью 2,7 МВт.

По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся в Псковской области до конца недели.

В связи с этим специалисты Россетей просят псковичей соблюдать правила техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи, не приближаться к оборванным проводам ЛЭП и не восстанавливать электроснабжение самостоятельно.

О проблемах с электроэнергией или поврежденных энергообъектах можно сообщить на портале светлаястрана.рф, а также по единому круглосуточному бесплатному телефону предприятия 8-800-220-0-220. 

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