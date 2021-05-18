В Пскове началось ПЦР-тестирование родителей выпускников

18 мая в Псковской городской поликлинике началось ПЦР-тестирование родителей выпускников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Массовые обследования родителей на COVID-19 проводятся бесплатно. Желающие побывать на выпускных могут попасть на процедуру по спискам, которые школы составили накануне. «Мы готовы организовать выездные формы, для того, чтобы развести потоки тестируемых родителей, которые планируют участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных выпуску своих детей. Мы отправляем мазки в ближайшую лабораторию, результаты действительны в течение 72-х часов. Медицинские справки централизованно будут передаваться в образовательные учреждения», — рассказала главный врач медучреждения Галина Неваленная.

Родители, в свою очередь, поблагодарили администрацию Псковской области за возможность присутствовать на выпускном своих детей. «Для каждого родителя очень важно посетить последний звонок. Дети выпускаются из школы. Очень приятно, что это можно сделать благодаря решению губернатора. Эта мера предосторожности очень важна, обязательно нужно проверяться, чтобы не подвергать опасности окружающих. Мы все должны быть уверены, что все вокруг здоровы и защищены», — подчеркнула мать выпускницы 9-го класса школы № 1 имени Леона Поземского Людмила Богдамин. В этом году из детских садов выпускаются более 6 тысяч дошколят, из 9-х и 11-х классов - более 8,7 тысяч школьников. Первые выпуски запланированы в дошкольных учреждениях уже в конце недели.