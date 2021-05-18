Водитель печорской Скорой помощи принял роды в машине

Водитель печорской станции Скорой медицинской помощи Николай Собот принял роды в личном автомобиле, сообщает газета «Печорская правда».
Водитель печорской станции Скорой медицинской помощи Николай Собот принял роды в личном автомобиле, сообщает газета «Печорская правда».
Вечером 14 мая Николай Собот подвозил беременную женщину с мужем в Псков. Пара ехала из Печор в Псковский перинатальный центр.
Уже в Пскове на перекрёстке улицы Юбилейной и Рижского проспекта у женщины начались роды. Николай Собот не растерялся и стал помогать мужу.
«Я уже пятнадцать лет работаю водителем на машине Скорой помощи. Повидал всякого. Поэтому паники не было», - рассказал Николай Собот.
Пуповину, по его словам, перерезать не стали – это сделали врачи перинатального центра. «Самое важное, что довезли роженицу и дитя в перинатальный центр. Да, ребёнок родился, можно сказать в дороге. Но всё сделали правильно», - отметил Николай Собот.