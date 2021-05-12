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Общество

Мат и алкоголь: Ивлеева, Милохин, Джарахов и Гаврилина не нашли в Дно того, что искали

12 мая 2021 года, 11:07

Блогеры-миллионники Анастасия Ивлеева, Даня Милохин, Эльдар Джарахов и Юлия Гаврилина уже несколько дней находятся в Псковской области. Первой точкой их визита стал город Дно, где они побывали в гостях у местного жителя Владислава Петрова. Как он рассказал корреспонденту «Псковской правды», скорее всего блогеры приехали в Псковскую область в поисках нового контента. «А наш город славится — то мы в рейтинге по потреблению алкоголя, то как самый матерящийся город. Они и рассчитывали, что прямо с перрона начнут снимать матерщинников и алкоголиков, но ничего этого не нашли», - отметил Владислав Петров.

Мат и алкоголь: Ивлеева, Милохин, Джарахов и Гаврилина не нашли в Дно того, что искали

Фото из социальных сетей Анастасии Ивлеевой, Дани Милохина, Эльдара Джарахова и Юлии Гаврилиной
Мат и алкоголь: Ивлеева, Милохин, Джарахов и Гаврилина не нашли в Дно того, что искали

Фото из социальных сетей Анастасии Ивлеевой, Дани Милохина, Эльдара Джарахова и Юлии Гаврилиной
Мат и алкоголь: Ивлеева, Милохин, Джарахов и Гаврилина не нашли в Дно того, что искали

Фото из социальных сетей Анастасии Ивлеевой, Дани Милохина, Эльдара Джарахова и Юлии Гаврилиной
Мат и алкоголь: Ивлеева, Милохин, Джарахов и Гаврилина не нашли в Дно того, что искали

Фото из социальных сетей Анастасии Ивлеевой, Дани Милохина, Эльдара Джарахова и Юлии Гаврилиной
Мат и алкоголь: Ивлеева, Милохин, Джарахов и Гаврилина не нашли в Дно того, что искали

Фото из социальных сетей Анастасии Ивлеевой, Дани Милохина, Эльдара Джарахова и Юлии Гаврилиной
Мат и алкоголь: Ивлеева, Милохин, Джарахов и Гаврилина не нашли в Дно того, что искали

Фото из социальных сетей Анастасии Ивлеевой, Дани Милохина, Эльдара Джарахова и Юлии Гаврилиной

По его словам, блогеры оказались у него в гостях благодаря сыну Акиму — он познакомился с ними в поезде из Москвы. «Оба мои сына занимаются музыкой, один пишет музыку и стихи, второй — только музыку. Вся семья у нас музыкальная, вот всё и сложилось на этой почве», - сказал Владислав Петров.

Блогеры провели у него в гостях вечер. «Мы говорили о музыке, о бизнесе, о жизни, они рассказывали о себе, мы — о себе, делились опытом, говорили о планах. Простые, вежливые, культурные ребята, совершенно адекватные люди», - поделился житель Дно.

Он подчеркнул, что рад визиту известных людей в Дно. «Они город наполнили позитивом. Молодёжь наша наконец-то оторвалась от гаджетов, вышла на улицы, пообщалась друг с другом», - заявил Владислав Петров.

Судя по постам блогеров, в Дно они общались со своими поклонниками, делали покупки в магазинах, Эльдар Джарахов дал импровизированный концерт из окна гостиничного номера. Как пишет газета «Дновец», блогеры съездили в деревню Стволино, где поговорили с местными жителями.

Из Дно Анастасия Ивлеева, Даня Милохин, Эльдар Джарахов и Юлия Гаврилина отправились в Великие Луки. Там они уже успели встретится с поклонниками, прокатиться на колесе обозрения, устроить ещё один концерт из окна и сыграть в баскетбол с местными жителями.

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