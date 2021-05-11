12 мая в жилом фонде Пскова завершится отопительный сезон

12 мая в домах Пскова завершится отопительный сезон. Об этом «Псковской правде» сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации города Антон Ляугминас. Он отметил, что соответствующее распоряжение подписал глава администрации Пскова Александр Братчиков, оно прошло согласование в прокуратуре.

«В первую очередь будут отключены многоквартирные дома, всем управляющим компаниям поставлена задача перекрыть вентили, но держать систему под давлением, чтобы вода не ушла и не ржавели коммуникации», - отметил Антон Ляугминас.

Что касается объектов социальной сферы, то в школах, детских садах и больницах отопительный сезон будет завершён в последнюю очередь. Отключение медицинских учреждений намечено на 17 мая.

Юридические лица могут написать заявление на имя руководителя Псковских тепловых сетей Игоря Максимова о продлении отопительного сезона, но максимум до 17 мая.

«В прошлом году мы ехали на этом коне, когда отопительный сезон завершили, а потом из-за похолодания его возобновили. В этом году мы дождались периода, когда похолодания точно уже не будет. К концу недели прогнозируется понижение температуры, но не критичное», - заключил замначальника УГХ.