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Общество

Михаил Ведерников рекомендовал псковичам посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение»

5 мая 2021 года, 17:19

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал псковичам посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение» в музейном комплексе «Двор Постникова».

Михаил Ведерников рекомендовал псковичам посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение»

Фото Псковского агентства информации

Как сообщает официальный Telegram-канал региона, Михаил Ведерников с семьёй посетил выставку 5 мая. Представители музей рассказали госятм о памятниках иконописи, лицевого шитья, декоративно-прикладного искусства, а также показали церковные скульптуры, фрагмент Царских врат, кресты и другие экспонаты, расположенные по хронологическому принципу в пяти залах музея.

«Выставка действительно уникальная, - отметил глава региона. - Посмотреть есть на что: XV, XVI, XVII век - это уникальные иконы, уникальные образы. Всем рекомендую обязательно посетить эту выставку, много времени это не займёт, но впечатления даст самые приятные и, может быть, более полно раскроет историю Руси и историю нашей Псковской земли».

Михаил Ведерников рекомендовал псковичам посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение»

Фото Псковского агентства информации

Выставка «Лики прошлого. Возвращение» откроется завтра, 6 мая, и будет работать ежедневно, кроме вторника, с 11:00 до 18:00.

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