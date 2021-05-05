Михаил Ведерников рекомендовал псковичам посетить выставку «Лики прошлого. Возвращение»

Как сообщает официальный Telegram-канал региона, Михаил Ведерников с семьёй посетил выставку 5 мая. Представители музей рассказали госятм о памятниках иконописи, лицевого шитья, декоративно-прикладного искусства, а также показали церковные скульптуры, фрагмент Царских врат, кресты и другие экспонаты, расположенные по хронологическому принципу в пяти залах музея.

«Выставка действительно уникальная, - отметил глава региона. - Посмотреть есть на что: XV, XVI, XVII век - это уникальные иконы, уникальные образы. Всем рекомендую обязательно посетить эту выставку, много времени это не займёт, но впечатления даст самые приятные и, может быть, более полно раскроет историю Руси и историю нашей Псковской земли».