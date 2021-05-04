Принять участие в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа» предлагают псковским школьникам

Юным жителям Псковской области предлагают принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа-2021». По регламенту, участвовать в конкурсе могут дети от 6 до 14 лет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс проводится по инициативе МВД России и в преддверии Международного дня защиты детей. На него принимаются любые поделки на полицейскую тематику. Они могут быть выполнены из любого доступного материала: картона, пластилина, ткани, пластика и других. К каждой работе необходимо приложить визитку участника, в которой будут указаны фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы, контактные телефоны родителей.

Поделки принимаются до 15 мая в УМВД России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48, кабинет 260.

Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут сотрудники и ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета при областном УМВД. Призеры получат почётные грамоты и подарки. Они будут представлять Псковскую область на Всероссийском этапе.