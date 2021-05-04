Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Принять участие в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа» предлагают псковским школьникам

4 мая 2021 года, 12:14

Юным жителям Псковской области предлагают принять участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский дядя Степа-2021». По регламенту, участвовать в конкурсе могут дети от 6 до 14 лет, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Конкурс проводится по инициативе МВД России и в преддверии Международного дня защиты детей. На него принимаются любые поделки на полицейскую тематику. Они могут быть выполнены из любого доступного материала: картона, пластилина, ткани, пластика и других. К каждой работе необходимо приложить визитку участника, в которой будут указаны фамилия, имя, отчество, возраст, место учебы, контактные телефоны родителей.

Поделки принимаются до 15 мая в УМВД России по Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 48, кабинет 260.

Победителей определит конкурсная комиссия, в состав которой войдут сотрудники и ветераны органов внутренних дел, члены Общественного совета при областном УМВД. Призеры получат почётные грамоты и подарки. Они будут представлять Псковскую область на Всероссийском этапе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Более 14,5 тыс. жителей Псковской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройства
Нож в спину воткнул мужчине житель Острова
Летнюю эстраду в псковском парке «Россия — моя история» предложил разместить митрополит Тихон
Ещё пять человек умерли от коронавируса в Псковской области
Пробег в память об узниках «Дулага-100» проведут в Порховском районе
Судей псковских областного и городского судов назначил президент
51 человек заболел коронавирусом и 194 выздоровели за сутки в Псковской области
Псковская делегация покорила жителей Санкт-Петербурга
Все объекты Псковского музея-заповедника работают на майских выходных

Комментарии

Авторизация
No comments
Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания
Почему болит живот?

Общество / Здоровье
30 апреля 13:30

Почему болит живот?

Что делать, если при подъеме тяжестей появляются тошнота и боли