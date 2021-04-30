Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
1

Общество / Образование

Из-за «индекса несъедаемости» в школах Пскова решили отказаться от капусты с сосиской

30 апреля 2021 года, 17:54

В школах Пскова решили отказаться от квашеной капусты с сосиской, поскольку такое блюдо не востребовано у детей. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции в пресс-центре Псковского агентства информации 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Индекс несъедаемости квашеной капусты с сосиской, согласованной, между прочим, с Роспотребнадзором, просто бешеный», - заявила Анна Кузыченко.

Она также отметила, что в основном дети жалуются не на качество еды, а на то, что она холодная. «Помещения столовых большие, окон много, но эта ситуация решается», - пояснила начальник управления образования. По её словам, в некоторых школах поставщики еды увеличили штат сотрудников, чтобы расставлять тарелки с блюдами перед самым приходом детей. Также проблема решается с помощью приобретения устройств для подогрева еды.

«Директора школ шутят, что они теперь как директора ресторанов, тщательно следят что происходит в столовых, почему дети не съедают, что не нравится», - сказала Анна Кузыченко.

Она добавила, что в настоящее время только одна школа в Пскове готовит еду самостоятельно — это школа-интернат, в остальных учебных заведениях питание находится на аутсорсе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Назначение Акавова, майские выходные и партийные новости обсудили в «Псковском телеграме»
Вопрос присутствия родителей на выпускных в Пскове пока обсуждается
Последние звонки в псковских школах пройдут в рамках классов
Школы центра Пскова и Завеличья закончили комплектацию первых классов за неделю
Ираида Сивачева: Всем жителям Псковской области нужно вакцинироваться
Людей и кота спасли псковские полицейские во время пожара в Пскове
Парад Победы в Пскове пройдет с минимальным количеством зрителей и ветеранов
Мемориальный знак установят в Себежском районе в рамках «Вахты памяти»
Ираида Сивачёва награждена медалью «За заслуги перед Псковской областью»

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
21:03 30.04.2021

Восемь месяцев дети не доедали, так как капуста с сосиской на выброс, а на май решили исключить блюдо из меню. Не посчитано, сколько денег в отходы, и куда смотрели директора школ столько времени?

Детсовет 60

Общество
30 апреля 17:35

Детсовет 60

Ты будешь услышан
Великолепная семерка

Общество
30 апреля 16:40

Великолепная семерка

В Псковскую область впервые пришла крупнейшая в России авиакомпания
Почему болит живот?

Общество / Здоровье
30 апреля 13:30

Почему болит живот?

Что делать, если при подъеме тяжестей появляются тошнота и боли