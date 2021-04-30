Из-за «индекса несъедаемости» в школах Пскова решили отказаться от капусты с сосиской

В школах Пскова решили отказаться от квашеной капусты с сосиской, поскольку такое блюдо не востребовано у детей. Об этом сообщила начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко на пресс-конференции в пресс-центре Псковского агентства информации 30 апреля, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Индекс несъедаемости квашеной капусты с сосиской, согласованной, между прочим, с Роспотребнадзором, просто бешеный», - заявила Анна Кузыченко.

Она также отметила, что в основном дети жалуются не на качество еды, а на то, что она холодная. «Помещения столовых большие, окон много, но эта ситуация решается», - пояснила начальник управления образования. По её словам, в некоторых школах поставщики еды увеличили штат сотрудников, чтобы расставлять тарелки с блюдами перед самым приходом детей. Также проблема решается с помощью приобретения устройств для подогрева еды.

«Директора школ шутят, что они теперь как директора ресторанов, тщательно следят что происходит в столовых, почему дети не съедают, что не нравится», - сказала Анна Кузыченко.

Она добавила, что в настоящее время только одна школа в Пскове готовит еду самостоятельно — это школа-интернат, в остальных учебных заведениях питание находится на аутсорсе.