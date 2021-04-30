Парад Победы в Пскове пройдет с минимальным количеством зрителей и ветеранов

Парад Победы в Пскове пройдет с ограниченным количеством зрителей и ветеранов. Речь об этом шла на заседании оргкомитета «Победа», которое 30 апреля провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что основные мероприятия будут проведены в Псковской области в ограниченном формате с учетом отработанного во время пандемии регламента.

В частности, Парад Победы, по его словам, состоится с минимальным количеством зрителей и обеспечении всех мер безопасности для ветеранов.

«У нас в любом случае не получилось бы провести его полномасштабно по причине участия 76-й десантно-штурмовой дивизии в общероссийских учениях, а также ремонта Октябрьского проспекта. Но в текущих эпидемиологических условиях, возможно, это даже к лучшему», — сказал глава региона.

Всего в этом году в рамках празднования годовщины Великой Победы запланированы 145 мероприятий, в том числе 70 онлайн-акций.

Так, традиционная акция «Бессмертный полк» будет переведена в онлайн-формате, заметил Михаил Ведерников и напомнил, что для этих целей создан федеральный портал 2021полкрф.ру.

Некоторые мероприятия, в частности ежегодная эстафета «Псковской правды», будут перенесены на другую дату, добавил губернатор. В отношении других массовых культурных мероприятий в Пскове, Великих Луках и муниципалитетах будет принято дополнительное решение.