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Общество

Парад Победы в Пскове пройдет с минимальным количеством зрителей и ветеранов

30 апреля 2021 года, 16:26

Парад Победы в Пскове пройдет с ограниченным количеством зрителей и ветеранов. Речь об этом шла на заседании оргкомитета «Победа», которое 30 апреля провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Парад Победы в Пскове пройдет с минимальным количеством зрителей и ветеранов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников отметил, что основные мероприятия будут проведены в Псковской области в ограниченном формате с учетом отработанного во время пандемии регламента. 

В частности, Парад Победы, по его словам, состоится с минимальным количеством зрителей и обеспечении всех мер безопасности для ветеранов.

«У нас в любом случае не получилось бы провести его полномасштабно по причине участия 76-й десантно-штурмовой дивизии в общероссийских учениях, а также ремонта Октябрьского проспекта. Но в текущих эпидемиологических условиях, возможно, это даже к лучшему», — сказал глава региона.

Всего в этом году в рамках празднования годовщины Великой Победы запланированы 145 мероприятий, в том числе 70 онлайн-акций. 

Так, традиционная акция «Бессмертный полк» будет переведена в онлайн-формате, заметил Михаил Ведерников и напомнил, что для этих целей создан федеральный портал 2021полкрф.ру.

Некоторые мероприятия, в частности ежегодная эстафета «Псковской правды», будут перенесены на другую дату, добавил губернатор. В отношении других массовых культурных мероприятий в Пскове, Великих Луках и муниципалитетах будет принято дополнительное решение.

Парад Победы в Пскове пройдет с минимальным количеством зрителей и ветеранов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В ходе заседания участники также обсудили обеспечение безопасности ветеранов. Михаил Ведерников заявил, что к работе с участниками Великой Отечественной войны могут допускаться только привитые от коронавируса или те, у кого есть антитела. «ПЦР-тесты не всегда дают 100% результат. Если у нас есть возможность снизить риски для наших ветеранов, мы должны ей воспользоваться», — подчеркнул он.

Кроме того, принято решение не собирать ветеранов 9 мая в Пскове, а поздравить каждого по месту проживания. Губернатор также поддержал идею главы Островского района Дмитрия Быстрова продолжить акцию «Концерт у дома ветерана» в этом году.

«Нужно минимизировать количество социального общения, но нужно подумать, как увеличить адресное внимание к ветеранам и похожим категориям граждан, подойти в каждом случае с максимальной заботой о старшем поколении», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Парад Победы в Пскове пройдет с минимальным количеством зрителей и ветеранов

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В заключение губернатор передал главе администрации Пскова Александру Братчикову благодарственное письмо президента РФ за активное участие в организации, подготовке и проведении мероприятий 75-летия Победы. 

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Комментарии

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Бабулечка
19:14 30.04.2021

Власти не перестают удивлять. Для чего тогда этот маскарад, чтобы на первых каналах показали- вот что у нас, такие ограничения! Другой регион сочинит другие ограничения. Шоу продолжается.

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