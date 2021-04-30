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Спорт / Соревнования

Эстафета «Псковской правды» переносится

30 апреля 2021 года, 15:14

Легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды», ранее назначенная на 6 мая, будет перенесена. Об этом сегодня, 30 апреля, на заседании посвященного проведению Дня Победы оргкомитета заявил губернатор Михаил Ведерников.

Эстафета «Псковской правды» переносится

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Глава региона назвал эстафету «Псковской правды», посвящённую 76-й годовщине Победы, важной традицией, «которая не должна прерываться». Однако окончательную дату проведения 76-й эстафеты глава региона предложил определить с учетом эпидемиологической ситуации после майских праздников. Как праздничные дни повлияли на эпидобстановку, станет понятно спустя 2-3 недели после их окончания. Предложение Михаила Ведерникова поддержал и. о. главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Псковской области.

«Псковская правда» обязательно сообщит о новой дате проведения эстафеты, а также о датах открытых тренировок, которые проведет известный псковский спортсмен Александр Кузьмин.

Ранее сообщалось, что из-за антикоронавирусных мер участие в эстафете в этом году будут принимать участие только студенты псковских вузов и сузов, а также корпоративные команды. Кроме того, во всех районах Псковской области будут сформированы команды, которые примут участие в эстафете в своих городах и поселках.

Легкоатлетическая эстафета на призы «Псковской правды» - одно из самых масштабных спортивных мероприятий Псковской области с самой большой в регионе историей. Начиная с мая 1945 года и на протяжении семи с лишним десятилетий традиция его проведения ни разу не прерывалась.

Исключением стал лишь коронавирусный 2020 год, когда из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, эстафета прошла в форме интернет-флешмоба. Который, кстати, вошел в число номинантов премии Ассоциации СМИ Северо-Запада «СеЗам-2020» как «лучшая журналистская акция».

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