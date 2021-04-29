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Общество

Министр науки рассказал о том, какие направления подготовки студентов станут приоритетными

29 апреля 2021 года, 20:23

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал о том, какие направления подготовки студентов в 2022–2023 годах станут приоритетными. Как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, в регионе количество бюджетных мест по программам высшего образования следующем учебном году увеличится на 19%.

«Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022–2023 годах станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности. Они пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест», - рассказал Валерий Фальков.

Всего на 2022–2023 учебный год региону установлено более 1,8 тыс бюджетных мест, что почти на 300 мест больше, чем было определено по итогам конкурса на период 2021–2022 годов. Направления с самым большим количеством мест — это образование и педагогические науки; информатика и вычислительная техника; сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Отметим, Псковский государственный университет вошел в десятку российских региональных вузов с наибольшим абсолютным приростом контрольных цифр приема по итогам состоявшегося конкурса. В ПсковГУ количество мест для абитуриентов на 2022–2023 года увеличено на 29% и достигло 1 273 мест.

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