С мая псковичам будут начислять пени за задержку оплаты взносов за капремонт

С мая псковичам будут начислять пени за задержку оплаты взносов за капитальный ремонт, сообщил «Псковской правде» и. о. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области Сергей Шарлаев.

По его словам, первые квитанции со штрафами за просроченные платежи жители региона получат уже в мае. Им будут начислены пени за три месяца - с января по март. В счетах, которые придут в июне, неплательщики увидят штрафную сумму за апрель. Тем, кто оплатил взнос несвоевременно, также будут начислены пени, подчеркнул Сергей Шарлаев.

Пени за предыдущие года начисляться не будут, заявил и. о. директора организации и добавил, что руководство области и Фонда капремонта пошло на встречу жителям региона. Также он напомнил, что в прошлом году на подобные штрафы в стране действовал мораторий.