Обработку от клещей в Пскове перенесли из-за погоды

Обработку зелёных зон от клещей в Пскове перенесли из-за погоды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.
Согласно муниципальному контракту акарицидная обработка территорий была запланирована на 26 апреля, однако из-за неблагоприятных погодных условий она невозможна.
Специалисты отметили, что отсутствие осадков в ближайшие три дня является важным условием для проведения обработки. Пока же прогноз погоды в Псковской области неутешительный.
В администрации Пскова заверили, что работы начнутся сразу, как появится благоприятные условия. Всего в Пскове будет обработано против клещей 43 территории.
Так, на Звеличье в список вошли:
- Дендропарк (парк у Мирожского монастыря), включая правый берег реки Мирожка вдоль стен Мирожского монастыря, до Детской и волейбольной площадки включительно
- Сквер по улице Западной в границах улиц Коммунальной, Западной, Байкова
- Сквер у гостиницы «Рижская» в границах улиц Народной, Киселёва, Рижского проспекта
- Парковая зона у Дома офицеров в границах улиц Юбилейной, Комдива Кирсанова, Молотова
- Сквер у телецентра (нечетная сторона Рижского проспекта)
- Сквер на улице Юбилейной между Рижским проспектом и улицей Коммунальной
- Сквер на площади Ленина
В центре:
- Детский парк
- Сквер на площади Победы у памятника Неизвестному солдату
- Сквер у монумента «Танк Т-34»
- Ботанический сад
- Сквер Кутузова
- Сквер у церкви Николы со Усохи
- Сквер у железнодорожного вокзала
- Сквер у автовокзала
- Зеленая зона по улице Пушкина от Октябрьского проспекта до улицы Ленина
- Зеленая зона на пересечении улиц Ленина и Пушкина (Сквер театральный)
- Зеленая зона в районе Михайловской башни (между улицами Кузнецкой и Свердлова)
- Сквер на площади Павших борцов (на пересечении улиц Кузнецкой и Карла Маркса)
- Зеленая зона у памятного знака Героям-десантникам
- Сквер у Дома Советов (в границах улиц Гоголя, Некрасова, Октябрьского проспекта)
- Парк культуры и отдыха имени А. С. Пушкина
- Территория вокруг Покровской башни
- Территория у памятного знака «Город Воинской Славы» на площади Победы
- Территория у Городского культурного центра
- Сквер на улице 23 Июля
- Сквер вдоль улицы Вокзальной
- Сквер на улице Шоссейной
В Финском парке:
- Набережная реки Псковы от Кузнецкого до Троицкого моста (левый берег)
- Набережная реки Псковы от Троицкого моста до реки Великой (левый берег)
На набережной:
- Набережная реки Великой от реки Псковы до моста имени 50 – летия Октября
На Запсковье:
- Сквер на проспекте Энтузиастов (пересечение улиц Энтузиастов и Труда)
- Сквер на Сиреневом бульваре (от проспекта Энтузиастов до улицы Юности)
- Сквер на улице Герцена (в районе д. №8,10 по улице Герцена)
- Сквер на улице Леона Поземского (от золотой набережной до улицы Застенной)
- Сквер на улице Александра Невского (в границах улиц Леона Поземского, Александра Невского, Застенной)
- Сквер у церкви Нерукотворного Образа (в границах: улицы Труда, улицы Первомайской, крепостной стены)
- Территории в границах: улицы Труда, улицы Олега Кошевого, улицы Застенной до фасада дома №19 по улице Кошевого и №14 по улице Труда
- Сквер на улице Труда (в границах улицы Труда, улицы Ипподромной до фасада дома №18 улицы Труда)
- Парк Гагарина (территория на пересечении улиц Гущина и Гдовской)
- Территория вдоль правого берега реки Пскова (в границах: Гремячая башня, крепостная стена, жилая застройка)
- Правый берег реки Псковы (от Кузнецкого моста до Гремячей башни)
- Территория вдоль крепостной стены (от Гремячей башни до ул. Леона Поземского).