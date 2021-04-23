Вербное воскресенье в Псковской области будет холодным, сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на руководителя псковского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«Погода в ближайшее время будет такой, какой мы её видим сейчас, - отметила Тала Нещадимова. – Ожидаются небольшие осадки в виде дождя, по ночам – с мокрым снегом». Ветер прогнозируется умеренный северных направлений.

Тепло, по словам метеоролога, вернется в регион в конце апреля. «С 29 апреля погода будет улучшаться, и на Пасху погода уже будет теплее», - отметила Тала Нещадимова.

24 апреля в Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер – западный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха будет от 5 до 10 градусов тепла.

Кроме того, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.