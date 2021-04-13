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Общество

Скончалась экс-заведующая кардиологическим отделением горбольницы Пскова

13 апреля 2021 года, 22:46

13 апреля на восемьдесят третьем году жизни скончалась Нина Григорьевна Ванюхина, работавшая в Псковской городской больнице врачом-кардиологом с 1966 года, а с 1976 по 1993 год заведовавшая кардиологическим отделением городской больницы.

Скончалась экс-заведующая кардиологическим отделением горбольницы Пскова
Как рассказали «Псковской правде» коллеги Нины Григорьевны, за время её работы кардиологическое отделение городской больницы стало одним из лучших отделений города и области. Она принимала активное участие в создании первого в области кардиологического отделения, а затем и первого в области блока интенсивной терапии с внутрипалатным круглосуточным сёстринским постом в 1967 году.

В 1985 году по её личной инициативе был создан первый в области блок интенсивной терапии и реанимации, укомплектованный врачами кардиологами – реаниматологами, современной аппаратурой и необходимыми приборами для оказания реанимационных мероприятий.

Ванюхина Нина Григорьевна имела почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации», была награждена орденом «Знак Почёта», знаком «Отличник здравоохранения», многократно награждалась грамотами городской и областной администрации. Внесена в Псковскую энциклопедию, «Золотую летопись славных дел к 1100-летию города Пскова».

Родные и близкие, коллеги и знакомые скорбят о невосполнимой утрате, а светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто её знал, любил и уважал.

Проститься с Ниной Григорьевной можно 15 апреля с 11:00 до 11:30 в ритуальном зале морга Псковской городской больницы. 

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