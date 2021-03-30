В городах Псковской области могут проснуться змеи

После потепления и схода снега в городах Псковской области могут появится змеи, которые начинают просыпаться после зимы. Как сообщили «Псковской правде» в Полистовском заповеднике, в городах теплее, поэтому и змеи там появляются раньше. «В городах они уже начинают просыпаться и выползать, так как в городах на пару градусов теплее, чем у нас на заповеднике. Тем более змеи в городах могут обитать в подвалах», - подчеркнули в специалисты и предупредили, что первыми просыпаются гадюки.

О появлении ядовитых змей уже сообщают петербургские СМИ. В пригороде Санкт-Петербурга и в Ленобласти местные жители уже запечатлели первых гадюк, проснувшихся после зимы.

В самом Полистовском заповеднике змей ожидают в 10-х числах апреля. «Они будут вылезать где-то в середине апреля – после 10-х чисел, когда точно установится плюсовая температура и днем, и ночью», - отметили эксперты.

По их словам, снег уже сошел с полей и болот. Остатки льда можно наблюдать только на озерах и водоемах. «Змеи - хладнокровные, поэтому, когда земля начнет хорошо прогреваться и когда точно установится плюсовая температура, они будут просыпаться», - подчеркнули специалисты.

Пробуждение змей уже ждут и птицы. Как уточнили сотрудники заповедника, прилетели аисты, лебеди-кликуны и утки-шипуны. «Им, конечно, сейчас тяжеловато с пропитанием, но что-то они находят. Питаются корешками, жучками», - заключили в заповеднике.