Свыше 10 млн рублей выделены Псковской области на поддержку некоммерческих организаций

В Псковской области дополнительно получит 10 млн 200 тыс. рублей на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций. Средства выделены из Фонда президентских грантов, сообщается на странице «Общественные проекты Псковской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Заседание Координационного комитета Фонда 3 марта провёл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. На нём были распределены средства на увеличение поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в субъектах Российской Федерации.

В сумме регионы получат 1,6 млрд рублей.