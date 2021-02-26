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Общество

Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

26 февраля 2021 года, 11:13

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднюю мечту воспитанника Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 14-летнего Данилы Гейзера о визите в военную часть и знакомстве с настоящими десантниками, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона. 

Свое желание подросток загадал в рамках региональной благотворительной онлайн-акции «Елка желаний».

Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Михаил Ведерников вместе с Данилой, его братом-близнецом Егором, восьмью  воспитанниками печорского Центра и своим сыном побывали в 104-ом полку Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ. Гостей сопровождало руководство дивизии во главе с командиром Псковского соединения ВДВ, гвардии генерал-майором Сергеем Чубарыкиным, а также офицеры полка. 

Визит начался с возложения цветов к монументу «Купол», увековечившему память о подвиге бойцов 6-й роты. Далее участники встречи прошли на территорию полка и уже там почтили память воинов-десантников, погибшим при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. После они посетили часовню святого Георгия Победоносца и зажгли свечи в память о защитниках Родины.

Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Далее детям показали парашютные системы, учебные объекты воздушно-десантного комплекса и вооружение разведывательной роты. Также гостям продемонстрировали наземную отработку элементов прыжка с парашютом.

Подростки смогли задать военным свои вопросы. Так, один из воспитанников спросил, зачем на плацу установлены зеркала. Ему рассказали, что зеркала необходимы для соблюдения военными опрятного вида.

Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

Фото пресс-службы администрации Псковской области

После осмотра территории полка ребята направились в полковой культурно-досуговый центр. Там им показали документальный фильм «Вера, Надежда, Любовь», посвященный воинам-десантникам 6-й роты. 

Кроме того, ребята смогли пообщаться с Михаилом Ведерниковым и осмотреть комнату боевой славы. Также в фойе культурно-досугового центра гостям была продемонстрирована экипировка современного десантника, парашюты и стрелковое вооружение. Подростки осмотрели представленные образцы и даже подержали в руках понравившееся оружие.

Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Даниле, загадавшему желание, и его брату Егору глава региона вручил часы. «Вырастайте, идите служить в армию, чтобы следующие ваши часы были командирские», — сказал он.

Ранее губернатор исполнил мечты двенадцатилетней Софьи о визите на концерт популярного исполнителя и мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях.

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