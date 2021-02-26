Михаил Ведерников исполнил мечту 14-летнего Данилы о поездке в псковскую дивизию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил новогоднюю мечту воспитанника Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 14-летнего Данилы Гейзера о визите в военную часть и знакомстве с настоящими десантниками, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников вместе с Данилой, его братом-близнецом Егором, восьмью воспитанниками печорского Центра и своим сыном побывали в 104-ом полку Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ. Гостей сопровождало руководство дивизии во главе с командиром Псковского соединения ВДВ, гвардии генерал-майором Сергеем Чубарыкиным, а также офицеры полка.

Визит начался с возложения цветов к монументу «Купол», увековечившему память о подвиге бойцов 6-й роты. Далее участники встречи прошли на территорию полка и уже там почтили память воинов-десантников, погибшим при проведении контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. После они посетили часовню святого Георгия Победоносца и зажгли свечи в память о защитниках Родины.