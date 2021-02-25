Михаил Ведерников исполнил мечту восьмилетней Ангелины покататься на лошадях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников исполнил мечту восьмилетней воспитанницы Печорского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ангелины Клюевой покататься на лошадях, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

О желании девочки глава региона узнал в региональной благотворительной онлайн-акции «Елка желаний». Тогда он пригласил Ангелину со старшим братом Иваном в конно-спортивный клуб «Возрождение» в поселке Писковичи Псковского района. 25 февраля Михаил Ведерников с детьми отправились в клуб. Их встретила руководитель Ирина Поддуева. Она показала гостям территорию, а также рассказала о привычках и достижениях питомцев. В процессе экскурсии участники смогли покормить и погладить лошадей.

По словам Ирины Поддуевой, лошади специально подготовлены для работы с детьми. «У наших лошадок покладистый, уравновешенный характер. Ребят они возят очень аккуратно, как хрустальную вазу», — сказала она. Всего в конюшне 30 лошадей. Многие из них участвуют в различных соревнованиях. Так, во время визита гости клуба понаблюдали за тренировкой по конкуру. 8 воспитанников школы, которые входят в сборную Псковской области по конному спорту, готовятся к соревнованиям в Москве и Санкт-Петербурге. Всего на базе клуба занимаются 35 спортсменов. Ирина Поддуева отметила, что в регионе давно не было чемпионатов по конному спорту, и предложила организовать соревнование на площадке клуба. Глава региона поручил проработать этот вопрос о.и. председателя комитета по спорту Елене Чернышовой.