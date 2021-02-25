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Общество

Мечту 12-летней псковички побывать на концерте Егора Крида исполнил Михаил Ведерников

25 февраля 2021 года, 19:30

Новогоднюю мечту 12-летней псковички Софьи Молочковой побывать на концерте Егора Крида исполнил Михаил Ведерников. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, о том, что воспитанница Псковского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, мечтает увидеть выступление этого исполнителя, глава региона узнал, участвуя в благотворительной акции «Елка желаний».

25 февраля Михаил Ведерников пригласил девочку, чтобы вручить билеты на концерт Егора Крида в Санкт-Петербурге. На шоу любимого исполнителя Софья поедет с друзьями.

«Мы постараемся организовать проход за кулисы и совместную фотографию, чтобы впечатления были еще ярче», - пообещал Михаил Ведерников. Помимо концерта, для псковских ребят будет организована экскурсия по Северной столице.

Во время чаепития с главой региона Софья рассказала, что занимается в театральном кружке, увлекается рисованием. У девочки уже было несколько персональных выставок.

Одну из своих работ Софья подарила Михаилу Ведерникову. Глава региона отметил, что у девочки настоящий талант, и творческие способности надо обязательно развивать.

Напомним, что в прошлом году губернатор исполнил новогоднее желание воспитанницы псковского детского дома побывать на концерте Димы Билана.

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