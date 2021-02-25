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Общество

Объявленный в розыск Михаил Гавунас дал интервью ПАИ

25 февраля 2021 года, 13:05

Олигарх, бывший вице-спикер Псковского областного Собрания Михаил Гавунас, находящийся в розыске, дал интервью главному редактору «Псковской правды» Максиму Андрееву. Полная версия размещена на сайте Псковского агентства информации. Он рассказал о планах развития территории рынка на четырёх углах в Пскове.  

Объявленный в розыск Михаил Гавунас дал интервью ПАИ

«У нас на руках есть договор аренды земли, на котором расположено недвижимое строение, принадлежащее ООО «Фавор». Для начала мы начнём демонтаж торговых павильонов, тем самым будем готовить площадку к реализации инвестиционного проекта», - сообщил Михаил Гавунас.

Он заявил, что готов стать инвестором для реализации нового современного проекта на освободившихся площадях.

Также Михаил Гавунас готов предоставить администрации города свою концепцию развития участка. В частности, на месте ларьков олигарх видит гостиницу, торговые, арендные, развлекательные объекты и предприятия общественного питания.

В настоящее время Михаил Гавунас находится в розыске. Уголовное дело, возбуждённое против него, рассматривает суд.   

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