Объявленный в розыск Михаил Гавунас дал интервью ПАИ

Олигарх, бывший вице-спикер Псковского областного Собрания Михаил Гавунас, находящийся в розыске, дал интервью главному редактору «Псковской правды» Максиму Андрееву. Полная версия размещена на сайте Псковского агентства информации . Он рассказал о планах развития территории рынка на четырёх углах в Пскове.

«У нас на руках есть договор аренды земли, на котором расположено недвижимое строение, принадлежащее ООО «Фавор». Для начала мы начнём демонтаж торговых павильонов, тем самым будем готовить площадку к реализации инвестиционного проекта», - сообщил Михаил Гавунас.

Он заявил, что готов стать инвестором для реализации нового современного проекта на освободившихся площадях.

Также Михаил Гавунас готов предоставить администрации города свою концепцию развития участка. В частности, на месте ларьков олигарх видит гостиницу, торговые, арендные, развлекательные объекты и предприятия общественного питания.

В настоящее время Михаил Гавунас находится в розыске. Уголовное дело, возбуждённое против него, рассматривает суд.