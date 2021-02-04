В Пскове начинаются судебные слушания по делу Гавунаса

В Псковском городском суде начинаются слушания по делу экс-депутата Псковского областного Собрания Михаила Гавунаса, сообщили «Псковской правде» в Объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области. Первое заседание назначено на сегодня, 4 февраля, на 14:30.

Михаил Гавунас обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 33 — частью 4 статьи 159 УК РФ (организация мошенничества, совершенного с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), пунктом «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

По версии следствия, преступления Михаил Гавунас совершил, находясь на посту первого заместителя главы администрации Псковской области. Связаны они с активами компаний «Псковалко» и «Псковпищепром». Своими действиями Гавунас причинил ущерб бюджету региона на сумму свыше 1 млрд рублей.

Ещё одно обвинение касается использования заведомо подложного документа об отсутствии гражданства иностранного государства в период избирательной кампании в Псковское областное Собрание депутатов в 2011 году.

Обвинение Михаилу Гавунасу было предъявлено ещё в январе 2013 года. Он находится в розыске.