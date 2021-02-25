В Псковских теплосетях объяснили, почему чистая вода засоряет трубы

На улице Ижорского Батальона в Пскове прошли профилактические работы по прочистке труб горячего водоснабжения, сообщили Псковские теплосети в своем Instagram-аккаунте. 24 февраля без тепла остались многоквартирные дома 8а и 10.

Как уточнили на предприятии, проблемы с горячим водоснабжением в этом микрорайоне связаны с засорением сетей. «Жители данного района получают воду из подземного водозабора, вода хорошая, качественная, но только для употребления в сыром виде», - отметили в теплосетях и добавили, что при нагревании этой воды получается накипь.