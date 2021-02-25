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Общество

В Псковских теплосетях объяснили, почему чистая вода засоряет трубы

25 февраля 2021 года, 10:39

На улице Ижорского Батальона в Пскове прошли профилактические работы по прочистке труб горячего водоснабжения, сообщили Псковские теплосети в своем Instagram-аккаунте. 24 февраля без тепла остались многоквартирные дома 8а и 10.

Как уточнили на предприятии, проблемы с горячим водоснабжением в этом микрорайоне связаны с засорением сетей. «Жители данного района получают воду из подземного водозабора, вода хорошая, качественная, но только для употребления в сыром виде», - отметили в теплосетях и добавили, что при нагревании этой воды получается накипь.

В Псковских теплосетях объяснили, почему чистая вода засоряет трубы

Фото из Instagram-аккаунта Псковских тепловых сетей
В Псковских теплосетях объяснили, почему чистая вода засоряет трубы

Фото из Instagram-аккаунта Псковских тепловых сетей
В Псковских теплосетях объяснили, почему чистая вода засоряет трубы

Фото из Instagram-аккаунта Псковских тепловых сетей

Именно накипь забила полипропиленовые трубы этих двух домов. Чтобы избавиться от этой проблемы и восстановить горячее водоснабжение, специалисты прочистили более 100 метров труб. 

«Этой чистки хватит на 2 года, потом всё опять по кругу. Не поймите нас превратно, мы никого не обвиняем и не говорим, что вода плохая, но у неё есть особенность, которая выводит из строя наши сети», - говорится в сообщении.

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