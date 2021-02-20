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Общество

Программа «Псковский телеграм» вышла в эфир

20 февраля 2021 года, 18:32

Программа «Псковский телеграм» вышла в эфир. Посмотреть ее можно на сайте Псковского агентства информации. Соведущие передачи - Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.

Часть первого выпуска посвящена итогам визита главы Правительства в Псковскую область, в частности, зрители узнают, чей гараж собирался красить краской из «Моглино» премьер-министр Михаил Мишустин, зачем в ОЭЗ сожгли итальянскую древесину.

Также речь пойдёт о реальном рейтинге губернатора Михаила Ведерникова и о кандидате на выборах главы Порховского района.

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