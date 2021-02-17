Центральный рынок Пскова поменял статус и стал ярмаркой, сообщила «Псковской правде» заместитель начальника отдела потребительского рынка и услуг администрации города Вера Ильина.

Она отметила, что решение о переходе в статус ярмарки приняло руководство рынка, о чём уведомило администрацию Пскова. Теперь объект исключён из реестра рынков.

Вера Ильина пояснила, что смена статуса торговой площадки никак не отразится ни на покупателях, ни на продавцах — изменения ассортимента товаров не последует. Переход в разряд ярмарки ощутит лишь управляющая компания торговой площадки в части документооборота.

Также Вера Ильина заверила, что продукты, которые представлены на ярмарке, как и раньше будут проходить контроль качества — там продолжит работать лаборатория по ветеринарному контролю.

Заместитель начальника отдела потребительского рынка и услуг добавила, что на сегодняшний день в Пскове рынков больше нет, все торговые площадки работают в статусе ярмарок.