Наталья Петрова о спектакле «Дни Победы»: У нас есть потребность помнить

«Тема Великой Отечественной войны в искусстве — это необходимость. Потому что есть потребность помнить. А тот, кто не помнит своего прошлого, обречен переживать его вновь. И я в этом вижу смысл нашего спектакля», - рассказала актриса псковского драмтеатра Наталья Петрова «Псковской правде» о предстоящей 23 февраля премьере «Дни Победы».

Наталья играет в спектакле жену военного моряка, которая пережила блокаду. Готовясь к роли, девушка начала читать «Блокадную книгу», написанную Даниилом Граниным и Алесем Адамовичем. По ее словам, это «невероятная по эмоциональному воздействию» книга, читать которую «трудно, страшно, больно». «Становится стыдно за себя, свои переживания и страхи. Потому что все познается в сравнении. И ты понимаешь, что иногда открыть глаза утром — это уже подвиг», - пояснила актриса.

«У Дмитрия Лихачева есть замечательные слова: «Без памяти нет совести». И сейчас они звучат особенно остро», - считает Наталья Петрова.

Спектакль «Дни Победы» поставлен по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. Режиссер - Вера Попова. Премьера состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 23 февраля. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра.

Ранее о предстоящем спектакле «Псковской правде» рассказали актеры Камиль Хардин, Лев Орешкин, Евгений Терских, Александр Овчаренко и Максим Плеханов.