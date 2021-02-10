Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»: Это возможность услышать живые истории

Спектакль «Дни Победы» Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, премьера которого состоится 23 февраля, это «возможность услышать живые истории», считает актер Камиль Хардин. «Уникальность спектакля в том, что текст, который там звучит — абсолютно живой и настоящий», - пояснил он в комментарии «Псковской правде».

«Автор [пьесы Ксения Степанычева] проделала колоссальную работу: она брала интервью у ветеранов о том, как они встретили свой День Победы 9 мая 1945 года», - рассказал Камиль Хардин. «У нас было 30 или 40 репетиций. И каждый раз текст слышится как впервые: интересно, больно, радостно. Впервые такое на репетиции. Наверное, за счет того, что текст живой, настоящий», - добавил актер.