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Культура / Театр

Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»: Это возможность услышать живые истории

10 февраля 2021 года, 17:03

Спектакль «Дни Победы» Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, премьера которого состоится 23 февраля, это «возможность услышать живые истории», считает актер Камиль Хардин. «Уникальность спектакля в том, что текст, который там звучит — абсолютно живой и настоящий», - пояснил он в комментарии «Псковской правде».

«Автор [пьесы Ксения Степанычева] проделала колоссальную работу: она брала интервью у ветеранов о том, как они встретили свой День Победы 9 мая 1945 года», - рассказал Камиль Хардин. «У нас было 30 или 40 репетиций. И каждый раз текст слышится как впервые: интересно, больно, радостно. Впервые такое на репетиции. Наверное, за счет того, что текст живой, настоящий», - добавил актер.

«Дни Победы» – это документальный секстет режиссера Веры Поповой по одноименной пьесе современного драматурга Ксении Степанычевой. Он станет первой премьерой 2021 года в псковском театре.

Спектакль будет проходить в медиахолле театра. Это новый опыт для псковского театра: артисты сыграют на расстоянии вытянутой руки от зрителей.

В спектакле заняты лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Евгений Терских, Камиль Хардин.

Автор сценографии и костюмов к спектаклю – Александр Стройло, заслуженный художник России. Музыкальный руководитель спектакля – Роман Столяр. Над световым оформлением спектакля работал Андрей Козлов.

Спектакль предназначен для зрителей категории 12+.

Добавим, что Псковский театр драмы проводит флешмоб «Дни Победы», приуроченный к премьере. Он опубликует истории псковичей о том, как их родные ветераны встретили весть о Победе в 1945 году. Свою историю (в формате видеоролика или текста) можно прислать на электронную почту press@drampush.ru.

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