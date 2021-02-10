Камиль Хардин о спектакле «Дни Победы»: Это возможность услышать живые истории

Спектакль «Дни Победы» Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, премьера которого состоится 23 февраля, это «возможность услышать живые истории», считает актер Камиль Хардин. «Уникальность спектакля в том, что текст, который там звучит — абсолютно живой и настоящий», - пояснил он в комментарии «Псковской правде».
«Автор [пьесы Ксения Степанычева] проделала колоссальную работу: она брала интервью у ветеранов о том, как они встретили свой День Победы 9 мая 1945 года», - рассказал Камиль Хардин. «У нас было 30 или 40 репетиций. И каждый раз текст слышится как впервые: интересно, больно, радостно. Впервые такое на репетиции. Наверное, за счет того, что текст живой, настоящий», - добавил актер.
«Дни Победы» – это документальный секстет режиссера Веры Поповой по одноименной пьесе современного драматурга Ксении Степанычевой. Он станет первой премьерой 2021 года в псковском театре.
Спектакль будет проходить в медиахолле театра. Это новый опыт для псковского театра: артисты сыграют на расстоянии вытянутой руки от зрителей.
В спектакле заняты лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» Линда Ахметзянова, Наталья Петрова, Александр Овчаренко, Лев Орешкин, Максим Плеханов, Евгений Терских, Камиль Хардин.
Автор сценографии и костюмов к спектаклю – Александр Стройло, заслуженный художник России. Музыкальный руководитель спектакля – Роман Столяр. Над световым оформлением спектакля работал Андрей Козлов.
Спектакль предназначен для зрителей категории 12+.
Добавим, что Псковский театр драмы проводит флешмоб «Дни Победы», приуроченный к премьере. Он опубликует истории псковичей о том, как их родные ветераны встретили весть о Победе в 1945 году. Свою историю (в формате видеоролика или текста) можно прислать на электронную почту press@drampush.ru.