Лев Орешкин о спектакле «Дни Победы»: Я хочу, чтобы это было максимально честно

Спектакль «Дни Победы» стал открытием для актера Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Льва Орешкина. «Я совершенно себе не представляю, как такое можно пережить. Для меня это на уровне фантастики», - поделился он в комментарии «Псковской правде».

Это первый спектакль на военную тему, в котором участвует Лев Орешкин. «Честно говоря, я очень волнуюсь. Боюсь этого спектакля и боюсь этой темы. Я не совсем знаю как это играть. Военная тема – это история про людей, которые это пережили и жили дальше», - отметил он.

Актер подчеркнул, что слышал про эту тему и видел ее в кино, но играть на сцене – это большая ответственность. «Я постараюсь найти в себе те истории и тех людей и постараюсь представить это достойно, потому что для меня это огромная ответственность. Я хочу, чтобы это было максимально честно, максимально лично», - заключил Орешкин.

Ранее своими впечатлениями о постановке с «Псковской правдой» поделился актер Камиль Хардин.

Спектакль «Дни Победы» поставлен по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. Режиссером выступила Вера Попова – выпускница мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, главный режиссер Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина.

Премьера спектакля состоится в псковском театре драмы 23 февраля. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра.