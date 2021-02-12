Евгений Терских о спектакле «Дни Победы»: Мы постарались найти то, что мотивировало людей выжить

Спектакль «Дни Победы» дал возможность прикоснуться к жизни того времени, возможность осознать все его ужасы. «Это одна из тех ролей, в которой я бы точно не захотел очутиться в жизни», - поделился актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Евгений Терских в комментарии «Псковской правде».

«Спектакль не простой, спектакль тяжелый, спектакль про тяжелое время, про невероятные испытания, которые были у людей», - подчеркнул он и добавил, что режиссер постарался отстраниться от этих ужасов и акцентировать внимание на другом: «Мы постарались найти жизнь, то, что мотивировало людей выжить, мотивировало бороться, мотивировало вернуться домой».

По мнению Терских, у людей, которые прошли все ужасы войны, все равно оставался юмор и ощущение, что это скоро закончится. Именно на этом актер и постарался сосредоточится.

«Подготовка к спектаклю была серьезная: читали, изучали, смотрели интервью. Ведь то, что мы готовим – это реальные истории людей, которые прошли всю войну и остались в живых», - отметил Евгений Терских.

Спектакль «Дни Победы» поставлен по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. Режиссером выступила Вера Попова – выпускница мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, главный режиссер Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина.

Премьера спектакля состоится в псковском театре драмы 23 февраля. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра.

Также своими впечатлениями о постановке с «Псковской правдой» поделились актера Камиль Хардин и Лев Орешкин.