Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Театр

Евгений Терских о спектакле «Дни Победы»: Мы постарались найти то, что мотивировало людей выжить

12 февраля 2021 года, 12:58

Спектакль «Дни Победы» дал возможность прикоснуться к жизни того времени, возможность осознать все его ужасы. «Это одна из тех ролей, в которой я бы точно не захотел очутиться в жизни», - поделился актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Евгений Терских в комментарии «Псковской правде».


«Спектакль не простой, спектакль тяжелый, спектакль про тяжелое время, про невероятные испытания, которые были у людей», - подчеркнул он и добавил, что режиссер постарался отстраниться от этих ужасов и акцентировать внимание на другом: «Мы постарались найти жизнь, то, что мотивировало людей выжить, мотивировало бороться, мотивировало вернуться домой».

По мнению Терских, у людей, которые прошли все ужасы войны, все равно оставался юмор и ощущение, что это скоро закончится. Именно на этом актер и постарался сосредоточится.

«Подготовка к спектаклю была серьезная: читали, изучали, смотрели интервью. Ведь то, что мы готовим – это реальные истории людей, которые прошли всю войну и остались в живых», - отметил Евгений Терских. 

Спектакль «Дни Победы» поставлен по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. Режиссером выступила Вера Попова – выпускница мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, главный режиссер Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина.

Премьера спектакля состоится в псковском театре драмы 23 февраля. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра.

Также своими впечатлениями о постановке с «Псковской правдой» поделились актера Камиль Хардин и Лев Орешкин.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ведерников: Региональная власть принципиально относится к проявлениям коррупции
Сотрудник комитета по управлению государственным имуществом в Псковской области подозревается в коррупции
Пустошкинский депутат призвал коллег не ввязываться в «споры, сплетни и дрязги» по вопросу о местном хлебокомбинате
Судимый за убийство печерянин избил и обокрал женщину
Пандемия не отразилась на собираемости взносов за капремонт в Псковской области
29 пар Псковской области зарегистрируют свой брак 12 февраля
В России готовятся к запуску мобильные приложения для госуслуг по отдельным тематикам
За год Фонд капремонта привёл в порядок 301 дом Псковской области
Назначен новый глава Пенсионного Фонда РФ

Комментарии

Авторизация
No comments
Таинственная гора

Культура / Наследие
10 февраля 10:10

Таинственная гора

Что нашли археологи в одном из самых романтических и таинственных мест Пскова?
Под знаком «Огня»

Культура / Кино
14 января 10:52

Под знаком «Огня»

Псковский актер рассказал о съемках в нашумевшем фильме
111 лет спустя

Культура / Наследие
13 ноября 15:51

111 лет спустя

Что происходит c мельницей Кукка