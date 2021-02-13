Александр Овчаренко о спектакле «Дни Победы»: Границы между артистом и зрителем станут короче

Премьера спектакля «Дни Победы» пройдет в другом пространстве, которое сейчас реконструируется. «Но репетировали мы до реконструкции этого помещения и даже сами не знаем, что нас ждет», - рассказал «Псковской правде»о спектакле «Дни Победы» актер Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Александр Овчаренко.

По его словам, это не Большая сцена и не Малая сцена. «Это будет что-то новое и лично я в предвкушении. Это будет больше и ближе, чем малая сцена. Такая история - очень интимная, где зритель и актер будут полновластными участниками того, что будет происходить. Это будет общение, это будут истории, это будет действие», - сообщил актер.

Александр Овчаренко отметил, что все «законы театра будут соблюдены, но границы будут намного короче между артистом и зрителем». «Это еще больше меня подстегивает и я с нетерпением жду этой встречи. Будет достаточно много музыки. Мы готовим некоторые сюрпризы. Выучили новое слово гетерофония. И вы, дорогие зрители, в живую увидите и услышите, что такое гетерофония», - отметил он.

Актер также напомнил, что спектакль должен был выйти еще в мае 2020 года, но помешала пандемия коронавируса. «Но мы не забросили эту работу и надеемся ,что больше нам ничего не помешает и мы выпустим эту премьеру и увидим вас», - сказал Александр Овчаренко.

Спектакль «Дни Победы» поставлен по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. Режиссером выступила Вера Попова – выпускница мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе, главный режиссер Лысьвенского театра драмы им. А.А. Савина.

Премьера спектакля состоится в псковском театре драмы 23 февраля. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра.

Также своими впечатлениями о постановке с «Псковской правдой» поделились актеры Евгений Терских, Камиль Хардин и Лев Орешкин.