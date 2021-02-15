Максим Плеханов о спектакле «Дни Победы»: Слушать об этом времени гораздо проще, чем говорить

«Наш спектакль будет о войне, о непростом времени в нашей истории, о непростом времени для людей и о том, как непросто обо всём об этом говорить, говорить тем людям, которые смогли это всё пережить. Слушать это гораздо проще, потому что у нас нет каких-то ассоциаций об этом времени. Мы можем, конечно гипотетически предполагать, какие-то архивные кадры видели, в генетике нашей есть эта война, возможно, это когда-то откликается, но всё равно мы там не были. И слушать гораздо проще, а говорить сложно», - рассказал актёр Максим Плеханов о предстоящем спектакле «Дни Победы».

Он отметил, что это не будет спектаклем в привычном смысле этого слова. «Это не какая-то драматургия выдуманная, это действительно происходящие события», - сказал актёр. Он пояснил, что материалом для постановки стали интервью с реальными участниками Великой Отечественной войны, там нет художественного вымысла, только небольшая редактура. «Мы этого даже не видели, нам приходится в это всё вгрызаться, домысливать, очень тонкая история, тонкая грань, как бы не наврать, как бы не сделать чего-то личного», - рассказал актёр.

«Интересно смотреть как в этом спектакле люди, несмотря на все военные действия, на все непростые ситуации, всё такие не падают духом, прорастают сквозь этот асфальт одуванчиками. Сейчас за отсутствием всех этих сложностей люди при благоприятных условиях прорастать никуда не торопятся», - заявил Максим Плеханов.

Ему интересно видеть человеческую волю, дух, интересно наблюдать не за бомбёжками, не за сухими цифрами, какой-то статистикой, а за тем, как человек во всём этом живёт, как преодолевает обстоятельства. «В учебниках нет реакции живых людей на все эти обстоятельства, там не по ймёшь, как это всё страшно», - подчеркнул актёр.

Он уверен, что спектакль «Дни Победы» мог бы привлечь тех, кто не интересовался войной, например, молодых людей.

Спектакль «Дни Победы» поставлен по мотивам одноименной пьесы современного драматурга Ксении Степанычевой. Режиссер - Вера Попова. Премьера состоится в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина 23 февраля. Узнать подробную информацию и приобрести билеты можно на сайте театра.

Ранее о предстоящем спектакле рассказали «Псковской правде» актеры Камиль Хардин, Лев Орешкин, Евгений Терских, Александр Овчаренко.