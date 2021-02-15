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Общество / Здоровье

58 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Псковской области

15 февраля 2021 года, 10:21

В Псковской области за сутки 14 февраля выявили 58 новых случаев коронавируса, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

58 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Псковской области

В Пскове добавились 25 заболевших (всего 11 тыс. 184), в Псковском районе — 10 (всего 2 тыс. 604). По шесть человек заразились в Островском (всего 1 тыс. 511) и Порховском (всего 976) районах, три — в Печорском районе (всего 587), по два — в Пыталовском (всего 222) и Красногородском (всего 180) районах, по одному — в Дедовичском (всего 589), Гдовском (всего 414) и Палкинском (всего 331) районах.

С начала пандемии заболели 30 тыс. 864 жителей Псковской области. Уже выздоровели 19 тыс. 742 человека, в том числе 37 за последние сутки.

Михаил Ведерников отметил, что в статистике смертности добавился ещё один случай. Всего в регионе зафиксированы 153 летальных исхода.

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