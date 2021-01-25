Псковичку выдвинули на «лохматый оскар»

Марию Сиденко, основавшую в Псковской области первый в России приют для аистов, выдвинули на учрежденную в городе Зеленоградск Калининградской области премию «Мой ласковый и нужный зверь» в номинации «В ответе за тех...». Об этом «Псковской правде» сообщили организаторы премии, также известной как «лохматый оскар».

Номинантами на премию «Мой ласковый и нужный зверь» являются животные, совершившие важные и достойные поступки, вызвавшие широкий общественный резонанс в СМИ и интернете в прошедшем году. Номинанты в специальной номинации «В ответе за тех...» - это люди, наиболее отличившиеся в вопросах защиты животного мира.

Проголосовать за участников премии можно здесь>>> до 00:00 18 февраля 2021 года.

В этом году в основной номинации представлено 12 заявок из 4 стран (Россия, США, Австрия, Танзания) и 6 регионов РФ – Санкт-Петербурга, Пермского, Приморского краёв, Белгородской и Челябинской областей, Республики Коми. В номинации для зоозащитников «В ответе за тех…» представлено 15 заявок из 11 российских регионов (Москва, Санкт-Петербург, Псковская, Ульяновская, Ярославская, Челябинская, Новосибирская, Калининградская области, Приморский, Пермский края, Республика Коми»).

Церемония вручения премии пройдёт в Зеленоградске в марте 2021 года. Победители получат призы и почётные дипломы.